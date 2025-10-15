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15 октября 2025, 20:45

«Динамо» не интересуется Ставером, Бориско и Гудиевым

Микеле Антонов
Корреспондент
Евгений Ставер.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» не интересуется голкипером «Рубина» Евгением Ставером, Максимом Бориско из «Балтики», а также Виталием Гудиевым из «Акрона». Этих вратарей в клубе ждать не стоит.

Ранее об интересе «Динамо» к голкиперам сообщал журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Ставер выступает за «Рубин» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 27-летний голкипер провел 11 матчей, пропустил 15 голов и отыграл 4 встречи на ноль.

Бориско перешел в «Балтику» в июле 2019 года. В сезоне-2025/26 25-летний голкипер принял участие в 11 матчах, пропустил 6 мячей и отыграл 6 встреч на ноль.

Гудиев выступает за «Акрон» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 30-летний голкипер провел 10 матчей, пропустил 17 мячей и отыграл 1 встречу на ноль.

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Виталий Гудиев
Евгений Ставер
Максим Бориско
РПЛ
ФК Акрон
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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