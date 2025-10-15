Колосков обеспокоен ситуацией с финансированием «Ростова»: «Для меня это личная и очень болезненная проблема»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился «СЭ» мнением о проблемах с финансовой стабильностью «Ростова» в 2025 году.

В среду, 15 октября президент клуба Арташес Арутюнянц объявил об уходе в отставку по собственному желанию. Позднее гендиректор клуба Игорь Гончаров сообщил, что РФС отправил в клуб письмо, в котором выражена серьезная озабоченность финансовым положением команды.

«Без денег «Ростов» ждет бесславное будущее. За клуб я, конечно, переживаю. Ростовская область — это кузница кадров, и она была украшением футбола, даже при советской власти. Для меня это личная и очень болезненная проблема», — сказал Колосков «СЭ».

После 11 туров чемпионата России-2025/26 «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице с 13 очками.