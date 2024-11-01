«Динамо» Москва — «Ростов»: видео голов матча РПЛ

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Московское «Динамо» и «Ростов» играют вничью в матче 14-го тура чемпионата России — 1:1. Встреча проходит на «ВТБ Арене».

Голы забили Николай Комличенко и Александр Кутицкий.

24-я минута: Николай Комличенко — 0:1

26-я минута: Александр Кутицкий — 1:1

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».