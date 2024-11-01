Гафин — о ничьей «Динамо» с «Ростовом»: «Жалко, что не смогли победить»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

«Жалко, что не смогли победить. Были моменты, чтобы забрать три очка. Будем стараться реабилитироваться в следующих матчах», — сказал Гафин после матча.

«Динамо» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (14) поднялся на восьмую строчку. Команда Валерия Карпина продлила безвыигрышную серию во всех турнирах до 8 матчей.