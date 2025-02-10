«Динамо» — «Ростов»: стартовые составы на матч зимнего турнира

Московское «Динамо» и «Ростов» объявили стартовые составы перед матчем Winline Зимнего кубка РПЛ. Начало игры — в 15.00 мск.

«Динамо»: Лунев, Даса, Скопинцев, Гагнидзе, Бителло, Кутицкий, Смелов, Фомин, Макаров, Боков, Гладышев.

Запасные: Расулов, Кудравец, Бальбуэна, Фернандес, Артур, Нгамале, Александров, Тюкавин, Бессмертный, Окишор, Лаксальт.

«Ростов»: Одоевский, Мелехин, Поярков, Вахания, Осипенко, Мохеби, Щетинин, Сутормин, Шанталий, Комаров, Голенков.

Запасные: Ятимов, Соловьев, Бабакин, Радченко, Лангович, Глебов, Кучаев, Байрамян, Колтаков, Азнауров, Роналдо, Комличенко, Чебураков, Титов, Петров.