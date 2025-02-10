Ягудин: «Родиться в Санкт-Петербурге — не равно быть фанатом Зенита»

Олимпийский чемпион и уроженец Санкт-Петербурга Алексей Ягудин поделился с «СЭ» мнением о возможном чемпионстве «Зенита» в этом сезоне РПЛ.

«Родиться в Санкт-Петербурге — не равно являться фанатом «Зенита». А для того чтобы радоваться их возможному седьмому чемпионству, надо быть их фанатом. Но я с уверенностью могу сказать, что я за то, чтобы что-то иногда менялось», — сказал Ягудин «СЭ» во время 11-го благотворительного дня на ВДНХ, который проходит при поддержке программы ДоброFON.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место (39 очков), «Зенит» (39 очков) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. На третьем месте — «Спартак» (37 очков).