«Динамо» Махачкала — «Ростов»: махачкалинцы сравняли счет с пенальти

Махачкалинское «Динамо» сравняло счет в матче 28-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:1. Игра проходит на стадионе «Анжи Арене» в Каспийске.

На 60-й минуте пенальти реализовал нападающий хозяев Гамид Агаларов. 11-метровый удар был назначен главным арбитром встречи Василием Казарцевым из-за попадания мяча в руку защитника ростовчан Дмитрия Чистякова.

Судья принял решение после вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 14:00. Анжи Арена (Каспийск)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max