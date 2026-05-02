«Балтика» и «Рубин» назвали составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Балтики» и «Рубина» на матч 28-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск.

26-летний вратарь калининградцев Егор Любаков проведет первый матч в РПЛ.

«Балтика»: Любаков, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Чивич, Мендель, Илья Петров, Ковалев, Максим Петров, Оффор.

Запасные: Цицилин, Кукушкин, Андерсон, Беликов, Рядно, Мурид, Ковач, Титков, Поспелов, Манелев, Йенне, Ласерда.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Нижегородов, Арройо, Рожков, Лобов, Начо, Грипши, Ходжа, Даку.

Запасные: Кеняйкин, Нигматуллин, Безруков, Грицаенко, Кабутов, Кузяев, Апшацев, Иванов, Кузнецов, Юкич, Сиве, Моторин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Балтика» — «Рубин».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 16:30. Ростех Арена (Калининград)

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