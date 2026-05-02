«Динамо» Махачкала — «Ростов»: гости открыли счет

«Ростов» открыл счет в матче 28-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 1:0. Игра проходит на стадионе «Анжи Арене» в Каспийске.

Матч в свои ворота на 30-й минуте после подачи полузащитника гостей Алексея Миронова со штрафного мяч в свои ворота переправил защитник махачкалинцев Ян Джапо.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 14:00. Анжи Арена (Каспийск)

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