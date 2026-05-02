Тренер «Локомотива» Галактионов — о потере шанса на чемпионство: «Очень жаль, что не сделали «золотой требл»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции с иронией ответил на вопрос о потере шанса на чемпионство в сезоне-2025/26.

— Вы в команде уже очень давно. Второй год подряд после рестарта борьба за чемпионство проигрывается. Есть ли здесь закономерность, на ваш взгляд?

— Конечно, очень жаль, что мы в этом году не сделали «золотой требл». Мы все для этого сделали — с точки зрения комплектования и различных нюансов команды. Но мы бьемся до конца. Да, «золотой требл» упущен, но мы закономерность будем искать в другом.

После 28 туров железнодорожники с 50 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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