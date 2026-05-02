Кукуляк правильно вынес предупреждение Батракову. «Локо» зря возмущался

На 90+3-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» (1:1) Дэвид Рикардо на фланге блокировал Алексея Батракова: остановил его руками. Судья Евгений Кукуляк использовал принцип преимущества и дал железнодорожникам возможность продолжить атаку. А затем арбитр правильно вынес предупреждения — и Рикардо, и Батракову.

Для полузащитника «Локомотива» оно стало восьмым в турнире, теперь он получит автоматическую одноматчевую дисквалификацию и пропустит игру 29-го тура с «Балтикой».

«Спросил судью после матча, за что мне дали желтую. Он сказал, что я коснулся игрока «Динамо», хотя он меня блокировал, когда я хотел встать. Стоит боковой арбитр — молчит. Мне дают желтую. Не понимаю», — сказал Батраков «СЭ» после матча в Черкизове.

Объяснить, почему применена дисциплинарная санкция, очень просто: достаточно посмотреть повтор случившегося между Рикардо и Батраковым. После фола железнодорожник оказался на газоне, динамовец собирался бежать к своей штрафной площади, и в этот момент Алексей повел себя неподобающе: попытался пихнуть соперника ногой. В итоге он был наказан предупреждением за неспортивное поведение. Возможно, Кукуляк получил подсказку от резервного Андрея Прокопова, неподалеку от которого произошел этот инцидент.