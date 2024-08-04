«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: Калинский вывел гостей вперед

Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский отличился в матче 3-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

30-летний россиянин реализовал пенальти на 81-й минуте и сделал счет 1:0. С 60-й минуты махачкалинцы играют вдесятером после удаления Муталипа Алибекова.