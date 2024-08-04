«Ахмат» — «Локомотив»: Батраков забил пятый мяч гостей

«Локомотив» забил пятый гол в матче против «Ахмата» в третьем туре РПЛ — 5:0.

На 90+2-й минуте забил Алексей Батраков. Ранее он сделал три голевые передачи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».