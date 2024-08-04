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Радченко назвал попаданием в яблочко трансфер Глушенкова в «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко оценил вклад нападающего Максима Глушенкова в победу «Зенита» над «Ростовом» (5:0) в 3-м туре РПЛ.

«Сейчас он играет с высококлассными, индивидуально очень сильными игроками в середине поля, такими как Вендел и Клаудиньо. Сам Глушенков обладает футбольным интеллектом, а такие футболисты, как правило, быстро находят взаимопонимание с партнёрами. Главный тренер, конечно, помог, но Глушенков очень прилично выглядел и в предыдущем сезоне, поэтому и получил приглашение в «Зенит». Здесь нужно отдать должное руководству «Зенита» — точечный трансфер получился попаданием в яблочко», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» по ходу летнего трансферного окна. В первых пяти матчах за клуб нападающий забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Радченко
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
5
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
6
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
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 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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