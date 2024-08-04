«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: Алибеков получил красную карточку

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Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков получил красную карточку в матче 3-го тура РПЛ против «Пари НН».

27-летний россиянин заработал вторую желтую карточку и был удален на 60-й минуте.