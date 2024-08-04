Ньямси стал третьим защитником «Локомотива», оформившим дубль в РПЛ в XXI веке

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси оформил дубль в матче против «Ахмата» в третьем туре РПЛ.

27-летний француз отличился на 17-й и 36-й минутах. Он стал третьим защитником «Локомотива», оформившим дубль за команду в РПЛ в XXI веке, сообщает Opta Sports. До Ньямси этого добивались только Мануэл да Кошта (2011 год) и Ведран Чорлука (2014).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».