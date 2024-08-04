«Ахмат» — «Локомотив»: Раков забил четвертый мяч гостей, Батраков отдал третью голевую

«Локомотив» забил четвертый гол в матче против «Ахмата» в третьем туре РПЛ — 4:0.

На 79-й минуте отличился форвард «Локомотива» Вадим Раков, вышедший на замену во втором тайме. Третью голевую передачу в матче отдал Алексей Батраков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».