«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: гости выигрывают после первого тайма

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«Краснодар» после первого тайма обыгрывает махачкалинское «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 6-й минуте открыл форвард гостей Мозес Кобнан Дэвид. На 25-й минуте махачкалинцы отыгрались благодаря голу Мохаммадджавада Хоссейнеджада. В конце первого тайма Жоау Батчи снова вывел «Краснодар» вперед.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.