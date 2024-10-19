«Динамо» Махачкала — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ

«Динамо» Махачкала и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата России.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Джапо, Кагермазов, Глушков, Мрезиг, Агаларов, Касинтура, Гаджиев.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Обляков, Кисляк, Зделар, Файзуллаев, Мусаев.

Матч пройдет на стадионе «Анжи Арена» (Каспийск). Начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.