Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

Защитник «Химок» Фаринья опроверг информацию о задержках зарплат в клубе

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Химок» Эдгардо Фаринья в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможных задержках зарплат в клубе.

Ранее о финансовых проблемах подмосковного клуба сообщал Legalbet.

— Я не играю сегодня за «Химки», потому что у меня 16 числа был матч за сборную Панамы. Но к следующему туру буду готов.

— Появилась информация, что «Химки» не выплачивают зарплаты.

— Нет, это не так. Я получаю зарплату, все хорошо, — сказал Фаринья «СЭ».

Фаринья перешел в «Химки» летом этого года. Он провел за клуб 10 матчей и забил 2 гола.

ФК Химки
Фаринья
Читайте также
Бразилец Дуглас Сантос из «Зенита» хочет получить паспорт РФ
Лукашенко заявил о сложных переговорах с представителями стран Запада
На чемпионате мира по триатлону в Испании погибли два спортсмена
Дзюба не знает о своей травме, Медведев не видит конфликта с Артемом, Соболева убрали из стартового состава. Что произошло после матча «Акрон» - «Зенит»
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
В легкие инфекция: в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии
Популярное видео
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
10
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
13
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.10 18:00
Акрон – Зенит
 0 : 5
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 2 : 3
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 1 : 1
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 0 : 3
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 2 : 0
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
20.10 19:00
Рубин – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 10 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости