«Динамо» разгромило «Пари НН» в Москве

Московское «Динамо» обыграло «Пари НН» в домашнем матче 6-го тура чемпионата России — 3:0.

Бело-голубые открыли счет на 16-й минуте — мяч попал в ворота гостей после удара полузащитника московской команды Дениса Макарова и рикошета от защитника нижегородцев Свена Карича. На 46-й минуте Даниил Фомин увеличил преимущество хозяев, а в добавленное время Николас Маричаль довел счет до разгромного.

За «Динамо» в этом матче дебютировал полузащитник Антон Миранчук, о переходе которого москвичи объявили в субботу, 23 августа. Ранее футболист выступал за «Сьон».

«Динамо» прервало трехматчевую серию без побед в РПЛ и с 8 очками поднялось на восьмое место в турнирной таблице, обойдя по дополнительным показателям «Спартак» (8). «Пари НН» с 3 баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.