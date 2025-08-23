«Динамо» — «Пари НН»: видео голов матча РПЛ

«Динамо» разгромило «Пари НН» в матче 6-го тура чемпионата России — 3:0.

Москвичи открыли счет в первом тайме после удара полузащитника Дениса Макарова и рикошета от защитника Свена Карича.

В начале второго тайма хавбек хозяев Даниил Фомин первым успел на добивание.

В добавленное время защитник Николас Маричаль отличился после розыгрыша углового.

16-я минута. Макаров — 1:0

46-я минута. Фомин — 2:0

90+3-я минута. Маричаль — 3:0

«СЭ» провел текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН».