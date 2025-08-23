«Чемпионат»: Баринов согласовал контракт с АЕКом

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в АЕКе.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 28-летний футболист согласовал контракт с греческим клубом и уже пообщался с главным тренером команды Марко Николичем.

Отмечается, что переход Баринова будет зависеть от возможности АЕКа договориться с «Локомотивом». Железнодорожники отклонили устное предложение в 1,5 миллиона евро и хотят получить около 4 миллионов евро за игрока.

Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026-го.