«Чемпионат»: Баринов согласовал контракт с АЕКом
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в АЕКе.
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 28-летний футболист согласовал контракт с греческим клубом и уже пообщался с главным тренером команды Марко Николичем.
Отмечается, что переход Баринова будет зависеть от возможности АЕКа договориться с «Локомотивом». Железнодорожники отклонили устное предложение в 1,5 миллиона евро и хотят получить около 4 миллионов евро за игрока.
Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026-го.
Источник: Чемпионат
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|
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|19-37
|26
|
15
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|5
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|
16
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
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|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
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|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
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|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
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|1 : 2
|17.05
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|17.05
|18:00
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|Г
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Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
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Кевин Андраде
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Ростов
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|1
|5
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