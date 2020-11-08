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«Динамо» — «Локомотив»: Зе Луиш забил первый гол за красно-зеленых

19:48
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Нападающий «Локомотива» Зе Луиш отличился в концовке первого тайма матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Он сократил отставание в счете — 1:2.

Для нападающего этот гол стал дебютным в составе «Локо».

Динамо — Локомотив

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