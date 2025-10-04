«Динамо» — «Локомотив»: Пруцев открыл счет на 34-й секунде

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев открыл счет в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» — 1:0.

Хавбек отличился на 34-й секунде встречи после прострела от форварда железнодорожников Дмитрия Воробьева.

Пруцев перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Спартака» в конце августа 2025 года. Гол в ворота «Динамо» стал для него первым в составе железнодорожников.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».