Сегодня, 19:52

«Динамо» — «Локомотив»: Пруцев открыл счет на 34-й секунде

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев открыл счет в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» — 1:0.

Хавбек отличился на 34-й секунде встречи после прострела от форварда железнодорожников Дмитрия Воробьева.

Пруцев перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Спартака» в конце августа 2025 года. Гол в ворота «Динамо» стал для него первым в составе железнодорожников.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
04 октября, 19:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Данил Пруцев
  • тихоновнавсегда

    ВОТ ТАК СТАРТ В ДЕРБИ!! ПРУЦЕВ ЗАБИЛ ЗА 34 СЕКУНДЫ!! На 34-ой секунде!!!

    04.10.2025

  • Иван Л.

    Как по нотам, даже лучше. Говорил же - вписался Прецев) Ну и вообще хорошо - там Силя на Воробушка отдавал? Хорошо Воробушек выкатил! Динамо - манекены

    04.10.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    2
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    3
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    4
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

