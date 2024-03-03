Голы Бителло и Макарова принесли «Динамо» победу над «Локомотивом»

«Динамо» дома обыграло «Локомотив» в матче 19-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 12-й минуте открыл Бителло. Бразилец отличился после сольного прохода Хорхе Карраскаля. На 58-й минуте преимущество бело-голубых удвоил Денис Макаров.

Единственный гол гостей на 85-й минуте забил Рифат Жемалетдинов.

«Динамо» (35 очков) занимает третье место в РПЛ. «Локомотив» (31 очко) упустил возможность обойти бело-голубых и идет пятым в турнирной таблице.

В следующем туре «Динамо» 9 марта на своем поле примет «Ахмат». На день позже «Локомотив» дома сыграет с «Сочи».