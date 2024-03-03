«Динамо» — «Локомотив»: видео голов матча

Читать «СЭ» в

«Динамо» на своем поле обыграло «Локомотив» в матче 19-го тура РПЛ — 2:1.

12-я минута, Бителло — 1:0

58-я минута, Денис Макаров — 2:0

85-я минута, Рифат Жемалетдинов, — 2:1

«Динамо» (35 очков) занимает третье место в РПЛ. «Локомотив» (31 очко) упустил возможность обойти бело-голубых и идет пятым в турнирной таблице.