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«Динамо» — «Локомотив»: Джорджевич остался в запасе гостей

17:35
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Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 6-го тура чемпионата России против «Динамо», сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча начнется в 19.00 (мск).

Новичок железнодорожников, форвард Лука Джорджевич остался в запасе гостей.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову — Баринов, Ан. Миранчук, Крыховяк, Ал. Миранчук, Жемалетдинов — Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Мурило, Коломейцев, Куликов, Тугарев, Магкеев, Титков, Джорджевич, Сулейманов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Динамо — Локомотив

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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