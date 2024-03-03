«Динамо» — «Локомотив»: Бителло убегал один на один с вратарем. Почему судья не удалил Морозова?

На 29-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» судья Кирилл Левников правильно зафиксировал фол Евгения Морозова и назначил штрафной удар. Но рефери ошибочно ограничился вынесением железнодорожнику предупреждения, а не удалил его с поля с показом красной карточки.

Эпизод с фолом Евгения Морозова. Фото Скриншот из трансляции

Дело в том, что Бителло убирал под себя мяч и по центру выбегал один на один с вратарем. Морозов же лишил его явной возможности забить гол. В таких случаях по правилам следует удалять нарушителя.