«Динамо» — «Локомотив»: Бителло убегал один на один с вратарем. Почему судья не удалил Морозова?
На 29-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» судья Кирилл Левников правильно зафиксировал фол Евгения Морозова и назначил штрафной удар. Но рефери ошибочно ограничился вынесением железнодорожнику предупреждения, а не удалил его с поля с показом красной карточки.
Эпизод с фолом Евгения Морозова.
Фото Скриншот из трансляции
Дело в том, что Бителло убирал под себя мяч и по центру выбегал один на один с вратарем. Морозов же лишил его явной возможности забить гол. В таких случаях по правилам следует удалять нарушителя.
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|0 : 2
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|18:30
|
Ростов – Краснодар
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|14:00
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Урал – Зенит
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Рубин – Пари НН
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|19:00
|
Динамо – Ахмат
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|10.03
|14:00
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Оренбург – Балтика
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|
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|10.03
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Квинси Промес
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