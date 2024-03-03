Петржела назвал ничью плохим результатом для «Зенита»: «Нужна ставка на воспитанников!»

Властимил Петржела, экс-главный тренер «Зенита», прокомментировал ничью команды в матче 19-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Ничья — плохой результат для «Зенита». Я всегда говорил, что «Зенит» должен делать ставку на воспитанников!» — приводит слова Петржелы Betonmobile.

«Зенит» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая два очка лидирующему «Краснодару».