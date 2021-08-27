«Динамо» — «Локомотив»: Баринов получил красную карточку в коноцвке встречи
20:54
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил красную карточку в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Он был удален в добавленное ко второму тайму время.
Отметим, что для хавбека эта уже вторая красная карточка в нынешнем сезоне.
В следующем туре «Локо» сыграет против «Крыльев Советов».
Читайте также
1
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю