Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил красную карточку в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Он был удален в добавленное ко второму тайму время.

Отметим, что для хавбека эта уже вторая красная карточка в нынешнем сезоне.

В следующем туре «Локо» сыграет против «Крыльев Советов».