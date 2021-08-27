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«Динамо» — «Локомотив»: Баринов получил красную карточку в коноцвке встречи

20:54
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил красную карточку в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Он был удален в добавленное ко второму тайму время.

Отметим, что для хавбека эта уже вторая красная карточка в нынешнем сезоне.

В следующем туре «Локо» сыграет против «Крыльев Советов».

Динамо — Локомотив

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Иван Шитик все материалы автора

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