«Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в дерби
«Динамо» принимало «Локомотив» в матче 6-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Первыми отличились красно-зеленые: гол забил нападающий Федор Смолов. Для форварда этот гол стал уже шестым в сезоне, и он вышел в лидеры гонки бомбардиров.
В конце первого тайма дальним ударом положение выровнял полузащитник бело-голубых Себастьян Шиманьски.
«Динамо» набрало 13 очков и упустило возможность вернуться на первое место в турнирной таблице. Лидерство сохранил «Зенит» (14 очков).
У «Локомотива» стало 12 баллов, команда занимает четвертую строчку.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
6-й тур
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (1:1)
Голы: Смолов, 23 (0:1). Шиманьски (Захарян), 41 (1:1).
«Динамо» (Москва): Шунин, Варела, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Макаров (Нжи, 87), Фомин, Моро, Шиманьски (Скопинцев, 75), Захарян, Тюкавин (Грулев, 81).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов (Бека Бека, 73), Пабло, Едвай, Рыбус, Жемалетдинов (Ненахов, 87), Баринов, Куликов (Лисакович, 87), Рыбчинский, Смолов (Бабкин, 90+6), Камано.
Предупреждения: Рыбус, 29. Жемалетдинов, 33. Шиманьски, 47. Баринов, 64. Бека Бека, 90+1.
Удаление: Баринов, 90+4.
Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Березнов, Шаламберидзе (оба — Москва).
ВАР: Карасев. Елеференко (оба — Москва).
27 августа. Москва. Стадион «Динамо».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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