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«Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью в дерби

20:55
27 августа. Москва. «Динамо» — «Локомотив» — 1:1. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
27 августа. Москва. «Динамо» — «Локомотив» — 1:1. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» принимало «Локомотив» в матче 6-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Первыми отличились красно-зеленые: гол забил нападающий Федор Смолов. Для форварда этот гол стал уже шестым в сезоне, и он вышел в лидеры гонки бомбардиров.

В конце первого тайма дальним ударом положение выровнял полузащитник бело-голубых Себастьян Шиманьски.

«Динамо» набрало 13 очков и упустило возможность вернуться на первое место в турнирной таблице. Лидерство сохранил «Зенит» (14 очков).

У «Локомотива» стало 12 баллов, команда занимает четвертую строчку.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

6-й тур

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (1:1)

Голы: Смолов, 23 (0:1). Шиманьски (Захарян), 41 (1:1).

«Динамо» (Москва): Шунин, Варела, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Макаров (Нжи, 87), Фомин, Моро, Шиманьски (Скопинцев, 75), Захарян, Тюкавин (Грулев, 81).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов (Бека Бека, 73), Пабло, Едвай, Рыбус, Жемалетдинов (Ненахов, 87), Баринов, Куликов (Лисакович, 87), Рыбчинский, Смолов (Бабкин, 90+6), Камано.

Предупреждения: Рыбус, 29. Жемалетдинов, 33. Шиманьски, 47. Баринов, 64. Бека Бека, 90+1.

Удаление: Баринов, 90+4.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Березнов, Шаламберидзе (оба — Москва).

ВАР: Карасев. Елеференко (оба — Москва).

27 августа. Москва. Стадион «Динамо».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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