В матче шестого тура чемпионата России «Химки» на своем поле сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (1:1). Единственный гол подмосковной команды записал на свой счет Денис Глушаков.

Для 34-летнего хавбека этот мяч оказался третьим в шести матчах. Никогда ранее он не стартовал в премьер-лиге столь успешно. Дважды он отличился на старте сезона-2009, выступая за «Локо», по разу — за «Локомотив» — 2012/13 и «Спартак» — 2014/15.

Результативность Дениса Глушакова в первых шести турах чемпионата: