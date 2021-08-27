Три гола в шести турах — лучший результат Глушакова на старте сезона
В матче шестого тура чемпионата России «Химки» на своем поле сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (1:1). Единственный гол подмосковной команды записал на свой счет Денис Глушаков.
Для 34-летнего хавбека этот мяч оказался третьим в шести матчах. Никогда ранее он не стартовал в премьер-лиге столь успешно. Дважды он отличился на старте сезона-2009, выступая за «Локо», по разу — за «Локомотив» — 2012/13 и «Спартак» — 2014/15.
Результативность Дениса Глушакова в первых шести турах чемпионата:
|
Сезон
|
Команда
|
Первые шесть туров
|
|
Сезон
|
|
|
|
Матчи
|
Голы
|
Матчи
|
Голы
|
2008
|
Локомотив
|
3
|
0
|
23
|
4
|
2009
|
Локомотив
|
6
|
2
|
27
|
3
|
2010
|
Локомотив
|
5
|
0
|
28
|
1
|
2011/12
|
Локомотив
|
5
|
0
|
37
|
11
|
2012/13
|
Локомотив
|
6
|
1
|
27
|
1
|
2013/14
|
Спартак
|
6
|
0
|
28
|
1
|
2014/15
|
Спартак
|
6
|
1
|
27
|
2
|
2015/16
|
Спартак
|
6
|
0
|
27
|
4
|
2016/17
|
Спартак
|
6
|
0
|
25
|
8
|
2017/18
|
Спартак
|
6
|
0
|
22
|
4
|
2018/19
|
Спартак
|
6
|
0
|
18
|
3
|
2019/20
|
Ахмат
|
3
|
0
|
24
|
4
|
2020/21
|
Химки
|
0
|
0
|
15
|
3
|
2021/22
|
Химки
|
6
|
3
|
?
|
?
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