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Три гола в шести турах — лучший результат Глушакова на старте сезона

20:53
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В матче шестого тура чемпионата России «Химки» на своем поле сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (1:1). Единственный гол подмосковной команды записал на свой счет Денис Глушаков.

Для 34-летнего хавбека этот мяч оказался третьим в шести матчах. Никогда ранее он не стартовал в премьер-лиге столь успешно. Дважды он отличился на старте сезона-2009, выступая за «Локо», по разу — за «Локомотив» — 2012/13 и «Спартак» — 2014/15.

Результативность Дениса Глушакова в первых шести турах чемпионата:

Сезон

Команда

Первые шесть туров

Сезон

Матчи

Голы

Матчи

Голы

2008

Локомотив

3

0

23

4

2009

Локомотив

6

2

27

3

2010

Локомотив

5

0

28

1

2011/12

Локомотив

5

0

37

11

2012/13

Локомотив

6

1

27

1

2013/14

Спартак

6

0

28

1

2014/15

Спартак

6

1

27

2

2015/16

Спартак

6

0

27

4

2016/17

Спартак

6

0

25

8

2017/18

Спартак

6

0

22

4

2018/19

Спартак

6

0

18

3

2019/20

Ахмат

3

0

24

4

2020/21

Химки

0

0

15

3

2021/22

Химки

6

3

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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