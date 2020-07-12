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«Динамо» — «Крылья Советов»: Комбаров и Чичерин сыграют против бывшего клуба

17:23

Стали известны составы «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч 28-го тура Тинькофф-чемпионата России. В обороне самарцев с первых минут сыграют бывшие динамовцы Дмитрий Комбаров и Никита Чичерин.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Юсупов, Жоаузинью, Хильемарк, Комличенко, Игбун, Филипп.

Запасные — Лещук, Плиев, Шуньич, Евгеньев, Соснин, Грулев, Карапузов, Школик, Данилин, Шиманьски, Панченко, Нжи.

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Лысцов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Попович, Антон, Глушенков.

Запасные — Рыжиков, Киселев, Смирнов, Хади, Голенков, Молчанов, Радоньич.

Матч начнется в 18.30 по московскому времени.

Динамо — Крылья Советов

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