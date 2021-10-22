В пятницу, 22 октября, «Динамо» на своем поле проведет матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Динамо» — «Химки» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 18.55.

«Динамо» с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В 11-м туре РПЛ команда Сандро Шварца сыграла вничью со «Спартаком» (2:2).

«Химки» с 11 баллами располагаются на 13-й строчке в чемпионате России. Подмосковный клуб в прошлом туре обыграл «Ахмат» (2:0).