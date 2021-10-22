Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» — «Химки»: прямая трансляция матча РПЛ

17:00
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В пятницу, 22 октября, «Динамо» на своем поле проведет матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Динамо» — «Химки» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 18.55.

«Динамо» с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В 11-м туре РПЛ команда Сандро Шварца сыграла вничью со «Спартаком» (2:2).

«Химки» с 11 баллами располагаются на 13-й строчке в чемпионате России. Подмосковный клуб в прошлом туре обыграл «Ахмат» (2:0).

Динамо — Химки

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Почему Остапу Бендеру жилось легче, чем руководителям «Локомотива»
Талибы казнили волейболистку молодежной сборной Афганистана
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры