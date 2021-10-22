Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение Юрия Семина подарить врученную ему медаль юному фанату на трибуне.

«Медаль — это непереходящее знамя. Если тебя удостоили наградой, ее нужно оставлять у себя. На мой взгляд, был совсем неудачный пиар-ход от Юрия Павловича», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин подарил серебряную медаль чемпионата России-2019/20 юному болельщику. Тренеру вручили ее перед матчем железнодорожников с «Галатасараем» в Лиге Европы.

В марте 2020 года чемпионат России был приостановлен на три месяца из-за коронавирусной инфекции. Контракт Семина с «Локомотивом» действовал до 31 мая, и руководство клуба приняло решение его не продлевать. В концовке сезона команду тренировал Марко Николич.