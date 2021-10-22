Молодежная команда ЦСКА проиграла «Динамо»
ЦСКА дома проиграл «Динамо» (1:3) в матче 13-го тура молодежного чемпионата России.
М-Лига
13-й тур
«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Динамо — мол.» (Москва) — 1:3 (0:1)
Голы: Кузнецов, 35 (0:1). Носков, 48 (1:1). Бабаев, 63 (1:2). Лепехин, 90+6 (1:3).
Судья: Прокопов (Ярославль).
22 октября. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)». 100 зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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