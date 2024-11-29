«Динамо» готово принять участие в следствии по коррупционному скандалу в российском футболе

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии клуба в следственных мероприятиях по делу о коррупционном скандале.

«Мы всегда готовы содействовать правоохранительным органам в любых вопросах», — сказал Гафин «СЭ».

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.