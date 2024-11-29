Выборы президента РФС пройдут 2 февраля

Выборы президента Российского футбольного союза (РФС) состоятся 2 февраля, сообщается на официальном сайте клуба.

Информация о порядке и регламенте выборов президента и исполкома РФС будет опубликована дополнительно.

Действующим президентом РФС является Александр Дюков. Ранее он заявлял, что определился с возможным выдвижением на новый срок. Дюков возглавляет РФС с ферваля 2019 года, он был переизбран в феврале 2021-го.