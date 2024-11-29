Защитник махачкалинского «Динамо» Джапо заявил, что хочет выучить русский язык
Защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо рассказал о своей адаптации в России.
«Адаптация в России проходит хорошо, у меня все нормально тут. Сейчас хочу начать изучать русский язык, чтобы как можно лучше адаптироваться в вашей стране. В целом все идет отлично», — сказал Джапо «РБ Спорт».
В текущем сезоне Джапо провел 15 матчей за махачкалинское «Динамо», забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»
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|1
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|32-23
|34
|
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|16
|9
|4
|3
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|31
|
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|Динамо
|16
|9
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|
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|5
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|
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|16
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|
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|9
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|15
|
13
|Химки
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|2
|7
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|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
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|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
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|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
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Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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