Защитник махачкалинского «Динамо» Джапо заявил, что хочет выучить русский язык

Защитник махачкалинского «Динамо» Ян Джапо рассказал о своей адаптации в России.

«Адаптация в России проходит хорошо, у меня все нормально тут. Сейчас хочу начать изучать русский язык, чтобы как можно лучше адаптироваться в вашей стране. В целом все идет отлично», — сказал Джапо «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джапо провел 15 матчей за махачкалинское «Динамо», забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.