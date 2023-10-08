«Динамо» не смогло обыграть «Факел» в матче РПЛ

«Динамо» дома сыграло вничью с «Факелом» в матче 11-го тура чемпионата России — 0:0. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена».

На 32-й минуте матча у судей возникли технические проблемы. В трансляции появился титр «игра проходит без системы ВАР». Через несколько минут комментатор сообщил, что проблема была решена.

«Динамо» второй матч подряд сыграло вничью и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ (17 очков). «Факел» располагается на 15-й строчке (9 очков).

В следующем туре бело-голубые 21 октября сыграют с «Локомотивом», а воронежцы в этот же день встретятся с «Оренбургом».