«Динамо» — «Факел»: у судей возникли технические проблемы

Во время матча 11-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Факелом» возникли проблемы с ВАР.

На 32-й минуте главный судья Евгений Буланов пожаловался на проблемы со связью и после этого появился титр с надписью «игра проходит без системы ВАР». Через пару минут комментатор сообщил, что связь восстановилась.