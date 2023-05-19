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Сегодня, 16:36

«Динамо» договорилось о досрочном прекращении сотрудничества с Йокановичем

Виктория Кравченко
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Славиша Йоканович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пресс-служба «Динамо» объявила об уходе Славиши Йокановича с поста главного тренера. Стороны досрочно расторгли контракт.

«Наш клуб благодарит Славишу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении бело-голубых.

14 мая бело-голубые объявили об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить Павел Алпатов.

54-летний серб проработал в «Динамо» с июня 2022 года по 14 мая 2023-го. После 27 туров команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.

По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич. Он должен возглавить клуб летом. Последним местом работы 43-летнего специалиста был «Локомотив».

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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