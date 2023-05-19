Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:25

Камоцци надеется на победу «Спартака» в матче с ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Надеюсь, «Спартак» сможет прервать неудачную серию и наконец победить. В любом случае, этот сезон пойдет на пользу молодой команде и в следующем году футболисты будут сильнее», — сказал Камоцци «СЭ».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

Армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Франко Камоцци
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА — фаворит дерби: лучшая команда весны и претендент на чемпионство через год
Лидер «Джиро д'Италия» снялся с гонки из-за ковида. Вынужденный отпуск он проводит с красавицей-женой
Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки
Путин назвал недоумками западных противников России с неоколониальным мышлением
Российскому солдату в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
«Динамо» договорилось о досрочном прекращении сотрудничества с Йокановичем
ЦСКА — фаворит дерби: лучшая команда весны и претендент на чемпионство через год
Гендиректор «Химок Оленев: «Талалаев уже в самолете, завтра увидите на стадионе»
В «Химках» заявили, что Талалаев поехал с командой в Грозный
Чанов рассказал, что родители Чалова думали над уходом из ЦСКА
Чалов рассказал, почему игроки в ЦСКА снова стали краситься в блондинов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Отец Шпилевского предложил обратиться в «Динамо» с вопросом об интересе к тренеру «Ариса»

«Динамо» договорилось о досрочном прекращении сотрудничества с Йокановичем
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости