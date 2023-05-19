Гендиректор «Ахмата» — о продлении контракта с Уциевым: «Он знает отношение клуба к нему. Бумага — это формальности»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее защитника клуба Ризвана Уциева.

Контракт футболиста истекает 30 июня.

«Ризван многолетний капитан нашего клуба. Насколько ему позволит здоровье, столько и будет играть в нашем клубе. Хотя он будет в структуре клуба и после завершения футбольной карьеры. Продлен ли с ним контракт на следующий сезон? Он знает отношение клуба к нему, и мы знаем его отношение к «Ахмату». Бумага — это формальности», — сказал Айдамиров «СЭ».

В этом сезоне 35-летний защитник провел 18 матчей и отдал одну голевую передачу.