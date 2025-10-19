«Динамо» — «Ахмат»: видео голов матча

«Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» в матче 12-го тура РПЛ — 2:2.

В первом тайме у хозяев забил Иван Сергеев, у гостей отличился Георгий Мелкадзе.

В конце второго тайма забили форвард «Ахмата» Эгаш Касинтура и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

17-я минута. Сергеев — 1:0

21-я минута. Мелкадзе — 1:1

88-я минута. Касинтура — 1:2

90+3-я минута. Тюкавин — 2:2

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат».