«Динамо» — «Ахмат»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом».

Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало — в 16.30 мск.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Даса, Майсторович, Скопинцев, Фомин, Кутицкий, Захарян, Гагнидзе, Смолов, Гладышев.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Камилов, Карапузов, Швец, Харин, Гбамбле, Конате.

«Динамо» идет на 7-м месте, набрав 42 очка в 26 матчах РПЛ, у «Ахмата» (43) на одно очко больше и 5-я позиция.