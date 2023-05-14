Агент Языджи заявил, что возвращение футболиста в Россию летом возможно

Адем Чебеджи, представитель полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, не исключил возвращение своего клиента в Россию предстоящим летом.

«Возвращение Юсуфа в Россию летом возможно. Почему нет? У нас остались очень хорошо воспоминания о времени, проведенном здесь. Так что мы рассмотрим любые предложения», — приводит слова Чебеджи Sport24.

26-летний турок принадлежит «Лиллю». Аренда в «Трабзонспоре» завершится 30 июня. На его счету 5 голов в 20 матчах в сезоне.

С января по июнь 2022 года футболист играл за ЦСКА на правах аренды. В составе армейцев он провел 12 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.