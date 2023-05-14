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Сегодня, 15:13

Гладилин предположил, что Абаскаль не доволен своей работой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, почему главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отказался комментировать игру своей команды после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Я думаю, что он не доволен своей работой. Это его уже желание здесь кого-то обвинять. На качество игры посмотрите! Команда, которая борется за медали и играет с командой, которая, по сути, обречена на вылет. Идет равная и упорная игра без преимущества. Потому что снова претензии предъявлять судьям будет неправильно. «Спартак», ведущий борьбу за медали, сыграл с обреченной командой на равных. Его позиция — это недовольство результатом. Это надо у Абаскаля спрашивать, почему он так сделал. Ведь нужно понимать, что он молодой специалист, никогда не работал с такими клубами. А сейчас ситуация нагнетается, и немножко поплыл. Может быть, он не знает, что говорить сейчас», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» набрал 50 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005122589_gladilin__ob_otkaze_abaskalya_otvechat_na_voprosyi_jurnalista_posle_igryi_s_himkami_on_nemnojko_poplyil
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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13.05 16:30
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