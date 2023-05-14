Гладилин предположил, что Абаскаль не доволен своей работой

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, почему главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отказался комментировать игру своей команды после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Я думаю, что он не доволен своей работой. Это его уже желание здесь кого-то обвинять. На качество игры посмотрите! Команда, которая борется за медали и играет с командой, которая, по сути, обречена на вылет. Идет равная и упорная игра без преимущества. Потому что снова претензии предъявлять судьям будет неправильно. «Спартак», ведущий борьбу за медали, сыграл с обреченной командой на равных. Его позиция — это недовольство результатом. Это надо у Абаскаля спрашивать, почему он так сделал. Ведь нужно понимать, что он молодой специалист, никогда не работал с такими клубами. А сейчас ситуация нагнетается, и немножко поплыл. Может быть, он не знает, что говорить сейчас», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» набрал 50 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.