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15 апреля, 23:55

В РПЛ обсуждают четыре варианта проведения чемпионата-2022/23

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15 апреля в Москве в Доме футбола состоялось совещание по формату следующего сезона премьер-лиги. На нем обсудили возможные варианты проведения чемпионата России, однако решение не будет принято до получения позиции УЕФА по участию или неучастию российских клубов в еврокубках-2022/23.

По данным «РБ Спорт», в совещании приняли участие представители РФС, глава РПЛ Ашот Хацатурянц, а также представители клубов РПЛ и ФНЛ — «Зенита», «Ростова», «Рубина», «Химок», «Торпедо» и «Факела». В ходе обсуждения назвали возможную дату начала следующего чемпионата — 10 или 17 июля, а представители лиги показали четыре формата проведения чемпионата.

В числе возможных вариантов для РПЛ: классический турнир для 16 команд в два круга, чемпионат с 18 команд в два круга, турнир для 16 команд с делением затем на две восьмерки и игрой в еще один круг, чемпионат для 16 команд и далее турнир за 1-4-е места.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sostoyalos-soveshhanie-po-formatu-sleduyushhego-sezona-rpl/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Рубин

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

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1.93

Ф1 (0)

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РПЛ
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
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 - : -
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 - : -
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