В РПЛ обсуждают четыре варианта проведения чемпионата-2022/23

15 апреля в Москве в Доме футбола состоялось совещание по формату следующего сезона премьер-лиги. На нем обсудили возможные варианты проведения чемпионата России, однако решение не будет принято до получения позиции УЕФА по участию или неучастию российских клубов в еврокубках-2022/23.

По данным «РБ Спорт», в совещании приняли участие представители РФС, глава РПЛ Ашот Хацатурянц, а также представители клубов РПЛ и ФНЛ — «Зенита», «Ростова», «Рубина», «Химок», «Торпедо» и «Факела». В ходе обсуждения назвали возможную дату начала следующего чемпионата — 10 или 17 июля, а представители лиги показали четыре формата проведения чемпионата.

В числе возможных вариантов для РПЛ: классический турнир для 16 команд в два круга, чемпионат с 18 команд в два круга, турнир для 16 команд с делением затем на две восьмерки и игрой в еще один круг, чемпионат для 16 команд и далее турнир за 1-4-е места.